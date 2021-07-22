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Шесть поездов и аэроэкспресс задерживаются на Киевском направлении МЖД и МЦД-1

Михаил Алимов

Происшествия
Шесть поездов и аэроэкспресс задерживаются на Киевском направлении МЖД и МЦД-1
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Движение шести пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и одного аэроэкспресса задерживается по техническим причинам. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 22 июля, сообщили в пресс-службе МЖД.

— В настоящее время по техническим причинам в пути задерживаются шесть пригородных поездов Киевского направления и аэроэкспресс в сторону области, — говорится в сообщении.

Организация делает все необходимое, чтобы движение вернулось в штатный график, отметили в пресс-службе.

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