Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Роспотребнадзоре объяснили, как организовать безопасную вылазку на природу

Елена Фролова

Общество
В Роспотребнадзоре объяснили, как организовать безопасную вылазку на природу
Фото: Дарья Пиотровская / Вечерняя Москва

Рекомендации о том, как организовать безопасный и комфортный отдых на природе с детьми, дали в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга.

По словам специалистов, в первую очередь необходимо заранее спланировать маршрут. В жаркую погоду лучше всего выбирать леса и рощи. Перед тем как отправиться в поход, нужно ознакомиться с прогнозом погоды и учесть особенности климата, рекомендовали в ведомстве.

Если ночь придется провести в палатке, то надо проверить, не похолодает ли ниже 15 градусов по Цельсию. Помимо этого, важно накануне поездки выяснить, насколько удобен выбранный для похода район в плане санитарно-эпидемиологических норм. А именно — есть ли рядом источники воды и какого они качества.

Детям в течение поездки лучше всего давать кипяченую или бутилированную питьевую воду. Что касается одежды, то младшие члены семьи должны быть в закрытой обуви и одежде, а также носить головной убор. Если в походе используется рюкзак, то его вес не должен превышать двух килограммов для детей младшего школьного возраста. Для ребят постарше во время двух-трехдневного путешествия можно использовать рюкзак, который весит до девяти килограммов, отмечают «Невские новости».

Читайте также:
походотдыхсемья
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте