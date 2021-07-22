В Роспотребнадзоре объяснили, как организовать безопасную вылазку на природу

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Рекомендации о том, как организовать безопасный и комфортный отдых на природе с детьми, дали в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга.

По словам специалистов, в первую очередь необходимо заранее спланировать маршрут. В жаркую погоду лучше всего выбирать леса и рощи. Перед тем как отправиться в поход, нужно ознакомиться с прогнозом погоды и учесть особенности климата, рекомендовали в ведомстве.

Если ночь придется провести в палатке, то надо проверить, не похолодает ли ниже 15 градусов по Цельсию. Помимо этого, важно накануне поездки выяснить, насколько удобен выбранный для похода район в плане санитарно-эпидемиологических норм. А именно — есть ли рядом источники воды и какого они качества.

Детям в течение поездки лучше всего давать кипяченую или бутилированную питьевую воду. Что касается одежды, то младшие члены семьи должны быть в закрытой обуви и одежде, а также носить головной убор. Если в походе используется рюкзак, то его вес не должен превышать двух килограммов для детей младшего школьного возраста. Для ребят постарше во время двух-трехдневного путешествия можно использовать рюкзак, который весит до девяти килограммов, отмечают «Невские новости».