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Главный эпидемиолог Подмосковья рассказала о ревакцинации в регионе

Елена Фролова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Главный эпидемиолог Подмосковья рассказала о ревакцинации в регионе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции проводят во всех прививочных пунктах Московской области. Желающим получить прививку предлагают все варианты вакцин, имеющиеся в наличии. Такую информацию предоставила главный внештатный эпидемиолог Московской области Зинаида Труш.

— Программа ревакцинации в Подмосковье уже активно ведется. Она проводится во всех прививочных центрах. Она организуется в регионе с использованием любой вакциной, имеющейся в наличии, — подчеркнула Зинаида Труш.

Главный внештатный эпидемиолог Подмосковья также добавила, что медики не отказывают пациентам, если люди изъявляют желание – их вакцинируют, отмечает «Радио 1».

Тем временем, врач, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, кто может настаивать на получении отвода по медицинским показаниям от прививки. По его словам, есть список, в который входят около 11 позиций, предполагающих медотвод от вакцинации.

— Более точно с этой информацией можно ознакомиться на специальных медицинских порталах, где также есть регистрационные удостоверения на любые вакцины. На этих сайтах в разделе «Противопоказания» пользователи могут узнать все необходимые подробности о медицинских отводах, — пояснил эксперт.

При этом он высказал мнение о том, что полностью правых нет ни среди тех, кто выступает против прививок от коронавируса, ни среди поддерживающих вакцинацию, отмечает «Царьград».

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