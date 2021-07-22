В Минздраве рассказали, почему иногородние женщины хотят рожать в Подмосковье

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Перинатальные центры Московской области благодаря соответствию самым высоким требованиям пользуются большой популярностью у рожениц из других российских регионов, а также зарубежья. Такое мнение высказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

— Подмосковные перинатальные центры выбирают не только жительницы области, но и других регионов. Согласно статистике за 2020 год, к нам на роды приехали около 15 процентов пациентов из других городов и почти шесть процентов из других стран ближнего и дальнего зарубежья, — пояснила Светлана Лазарева.

При этом она добавила, что некоторые роженицы возвращаются в региональные центры за вторыми и третьими детьми. Как подчеркнула замминистра, кроме профессионального подхода, оснащения профессиональным оборудованием и стандартов, соответствующих самым высоким требованиям мирового уровня, в центрах создаются комфорт и безопасность для пациенток и их малышей, а также выстраиваются процессы, создающие уникальную атмосферу, отмечает РИАМО.