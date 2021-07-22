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Еще два фрагмента тел погибших обнаружили на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Анастасия Волоснова

Происшествия
Еще два фрагмента тел погибших обнаружили на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Фото: Скриншот видео МЧС России

Спасатели обнаружили на месте катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке еще два фрагмента тел погибших за последние сутки. Об этом в четверг, 22 июля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Источник уточнил, что спасатели обследовали за минувшие 24 часа 12 километров прибрежной полосы. Он добавил, что водолазы не участвовали в поисках из-за плохих погодных условий.

Всего с начала поисков специалисты нашли 265 неопознанных фрагментов и 22 тела. Они обследовали 9,5 квадратного километра акватории. В настоящее время на месте крушения работают 15 специалистов и шесть единиц техники.

Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 по московскому времени) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 по московскому времени). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет. Выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения.

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