«Зверина какая-то»: Пригожин эмоционально высказался об обидчице сына Пьехи

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Продюсер Иосиф Пригожин не остался в стороне от инцидента с семилетним сыном Стаса Пьехи Пети, которого госпитализировали после нападения на него Ирины Безбородовой, супруги футбольного арбитра Владислава Безбородова.

Муж певицы Валерии признался, что, когда он узнал о произошедшем, пришел в ярость.

— Для меня Стас — родной человек. От того, что произошло с его ребенком, меня трясет просто самого. Если бы она попала мне под руку, я бы, вот честно, несмотря на то что она баба, шарахнул бы ей точно по башке!— эмоционально высказался Пригожин.

Выходку Безбородовой он назвал скотством и заявил, что у него нет корректных слов для этой ситуации.

— Это просто зверина какая-то, животное для меня! — приводит слова продюсера Пятый канал.

По его мнению, дети — это святое, и воспитание не должно происходить посредством криков и избиений.

— Я не знаю, кто там у нее муж. Считаю, что он должен просто головой об стену ее ударить, — заявил Пригожин.

По словам продюсера, наказанием для обидчицы Пети должен стать тюремный срок. Оно станет показательным для тех, кто не помнит, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.

— Мы должны устраивать жесткую порку! Каждый должен знать, чем все это может закончиться, — заключил продюсер.

Ирина Безбородова в понедельник, 19 июля, напала на семью Пьехи, в результате чего пострадал сын певца Петр.

Инцидент произошел в поселке «Рощино Вилладж», где отдыхали бывшая супруга музыканта Наталья Горчакова, ее сын и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась Безбородова с тремя детьми. Семилетний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся и в отместку схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Позже мальчика госпитализировали.

В отношении Безбородовой Следственный комитет возбудил уголовное дело.