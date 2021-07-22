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Москвичи выберут имя для спасенной в Якутии белой медведицы

Анастасия Волоснова

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Москвичи выберут имя для спасенной в Якутии белой медведицы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московский зоопарк на платформе «Активный гражданин» запустит голосование по выбору имени для белой медведицы, которую спасли в Якутии. Об этом в четверг, 22 июля, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она уточнила, что голосование будет длиться месяц. Его планируют запустить в ближайшее время.

— Московский зоопарк уже не в первый раз становится площадкой по спасению животных. В рамках природоохранных программ нами были спасены леопард Эльбрус, белый медведь Николай, медведица Хатанга, и сегодня мы вам покажем новую гостью, у которой еще нет имени, — отметила Акулова.

По ее словам, киперы хотели бы назвать медведицу Томпа — такое название носит район, где нашли животное.

Акулова подчеркнула, что в настоящее время медведица чувствует себя хорошо. Она питается мясом, рыбой и даже фруктами. Больше всего животное любит грушу, отметила Акулова.

— Медведица очень умная, хорошо реагирует на женский голос, тем самым мы предполагаем, что медвежонка содержали во дворе у людей, — добавила Акулова.

Она сообщила, что дальнейшая судьба медведицы будет решаться после того, как она пройдет осмотр, пишет РИА Новости.

В конце апреля 2021 года животное обнаружили в Якутии. Оно вело себя странно: почти не охотилось и шло в глубь материка. Тогда сотрудниками Росприроднадзора РФ было принято решение разработать план спасения. 11 мая животное выловили в километре от побережья Ледовитого океана. Оказалось, что это медведица. Она была сильно истощена, также у нее отсутствовал один клык.

Некоторое время животное находилось в якутском зоопарке «Орто-Дойду», однако медведицу нужно было эвакуировать в столицу для дальнейшего осмотра. Позже, 23 мая, ее доставили в Московский зоопарк, где был проведен детальный осмотр.

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