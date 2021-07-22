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Названа стоимость бассейна, из-за которого избили сына Стаса Пьехи

Анастасия Колоскова

Общество
Названа стоимость бассейна, из-за которого избили сына Стаса Пьехи
Фото: instagram/wolfieha

Консультант одного из интернет-магазинов назвал стоимость бассейна, повреждение которого стало причиной конфликта между Ириной Безбородовой и семейством Стаса Пьехи.

По его словам, цена круглого надувного бассейна этой марки глубиной 122 сантиметра и объемом 13 807 кубических метров составляет 20 990 рублей. Стенки такого бассейнаизготовлены из плотных материалов: винила и полиэстера. По уверению производителя, они не растягиваются и не стираются и обладают «хорошей удароустойчивостью», пишет NEWS.ru.

Скандальный инцидент произошел в поселке «Рощино Вилладж», где отдыхали бывшая супруга Стаса Пьехи Наталья Горчакова, их сын Петя и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась Безбородова с тремя детьми. Семилетний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся и в отместку схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Позже мальчика госпитализировали.

В отношении Безбородовой Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Произошедшее вызвало общественный резонанс. В частности, продюсер Иосиф Пригожин нелестно отозвался об обидчице ребенка и призвал избрать для ее наказания тюремный срок.

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