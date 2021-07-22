Второй иностранный язык в российских школах сделают необязательным для изучения

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В новых федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) закреплена необязательность изучения второго иностранного языка в школе. Об этом рассказал в четверг, 22 июля, глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

— В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей, — отметил Кравцов.

По его словам, данная формулировка указана в новых ФГОС, пишет ТАСС.

Во время общественных слушаний по развитию системы образования Сергей Кравцов заявил, что он, в целом, против дистанционного формата обучения. Министр также обозначил причины, по которым можно прибегать к удаленному обучению. Позднее он сообщил, что готовые домашние задания — это бизнес, однако нельзя зарабатывать на детях.

Кравцов также считает проблемой факт того, что существуют родители, которые отдают своих детей заниматься к частным преподавателям, начиная с начальной школы, а репетиторы, в свою очередь, делают домашнее задание сами, за учеников.