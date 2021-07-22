Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Второй иностранный язык в российских школах сделают необязательным для изучения

Анастасия Волоснова

Общество
Второй иностранный язык в российских школах сделают необязательным для изучения
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В новых федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) закреплена необязательность изучения второго иностранного языка в школе. Об этом рассказал в четверг, 22 июля, глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

— В соответствии со стандартом введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей, — отметил Кравцов.

По его словам, данная формулировка указана в новых ФГОС, пишет ТАСС.

Во время общественных слушаний по развитию системы образования Сергей Кравцов заявил, что он, в целом, против дистанционного формата обучения. Министр также обозначил причины, по которым можно прибегать к удаленному обучению. Позднее он сообщил, что готовые домашние задания — это бизнес, однако нельзя зарабатывать на детях.

Кравцов также считает проблемой факт того, что существуют родители, которые отдают своих детей заниматься к частным преподавателям, начиная с начальной школы, а репетиторы, в свою очередь, делают домашнее задание сами, за учеников.

Читайте также:
образованиеМинпросвещенияизучение иностранного языка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте