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Животные в Московском зоопарке не болели коронавирусом

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Животные в Московском зоопарке не болели коронавирусом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Московском зоопарке на данный момент не выявили случаев заболевания животных COVID-19. Об этом в четверг, 22 июля, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Она подчеркнула, что сотрудники зоосада беспокоятся за здоровье животных и отслеживают их состояние.

— Пока, к счастью, в Московском зоопарке не было случаев заболевания животных коронавирусом — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Акуловой.

Московский зоопарк открылся для посетителей в четверг, 8 июля. Согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, на территории столичного зоосада можно будет посещать только открытые территории. Запрет на посещение закрытых территорий остается в силе.

В крупных городских парках и на природных территориях с 13 июня были закрыты детские и спортивные площадки, аттракционы, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Соблюдение антиковидных мер проверялось с помощью установленных там камер и дежурящих нарядов. Нарушителям грозил штраф — четыре тысячи рублей.

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