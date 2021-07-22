Стас Пьеха рассказал, какого наказания желает для обидчицы сына
Популярный певец Стас Пьеха, семилетнего сына которого госпитализировали после того, как его избила супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина, назвал наказание, которого желает для обидчицы ребенка.
— У меня нет конкретных пожеланий в этом случае, я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила. Согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам, — приводит слова Пьехи РИА Новости.
Скандальный инцидент произошел в поселке «Рощино Вилладж», где отдыхали бывшая супруга Стаса Пьехи Наталья Горчакова, их сын Петя и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась Безбородова с тремя детьми. Семилетний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но Безбородова стала препятствовать их дружбе.
Петя на это обиделся и в отместку схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Позже мальчика госпитализировали.
В отношении Безбородовой Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Произошедшее вызвало общественный резонанс. В частности, продюсер Иосиф Пригожин нелестно отозвался об обидчице ребенка и призвал избрать для ее наказания тюремный срок.