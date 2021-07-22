Стас Пьеха рассказал, какого наказания желает для обидчицы сына

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Популярный певец Стас Пьеха, семилетнего сына которого госпитализировали после того, как его избила супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина, назвал наказание, которого желает для обидчицы ребенка.

— У меня нет конкретных пожеланий в этом случае, я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила. Согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам, — приводит слова Пьехи РИА Новости.

Скандальный инцидент произошел в поселке «Рощино Вилладж», где отдыхали бывшая супруга Стаса Пьехи Наталья Горчакова, их сын Петя и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась Безбородова с тремя детьми. Семилетний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся и в отместку схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Позже мальчика госпитализировали.

В отношении Безбородовой Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Произошедшее вызвало общественный резонанс. В частности, продюсер Иосиф Пригожин нелестно отозвался об обидчице ребенка и призвал избрать для ее наказания тюремный срок.