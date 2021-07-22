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Белый дом разочарован отказом КНР от участия в исследовании истоков COVID-19

София Долганова

Политика
Белый дом разочарован отказом КНР от участия в исследовании истоков COVID-19
Фото: twitter.com/XHNews

Представители США разочарованы отказом Китая принимать участие во второй фазе исследования ВОЗ о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 22 июля, на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Мы видели информацию об отказе Китая, мы глубоко разочарованы, эта позиция безответственна и опасна, —прокомментровала Псаки.

Она оценила результаты первой фазы расследования, которые оказались неудовлетворительными. По словам Псаки, США будут и дальше призывать Китай к приобщению к работе.

— Предоставить необходимый доступ критически необходимо, чтобы предотвратить следующую пандемию. США будут придерживаться скоординированного подхода в отношении Китая, лидеры G7 согласны с тем, что Китай должен сотрудничать. Речь идет о сохранении жизней, — цитирует Псаки РИА Новости.

По поводу последствий за отказ от вовлеченности в работу Псаки отметила, что отношения США и Китая будут включать сотрудничество с другими странами.

До этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация хочет провести проверку лабораторий в районе возникновения COVID-19 в декабре 2019 года. Он выразил надежду, что Китай поддержит новый этап изучения происхождения коронавируса.

Организация направила странам письмо с детальным изложением предлагаемых дальнейших шагов в изучении происхождения заболевания, добавил Гебрейесус. В нем идет речь об изучении людей, дикой природы, пойманных диких животных, сельскохозяйственных животных и окружающей среды. Также в список вошли географические районы, где впервые обнаружили COVID-19, и рынки, где торгуют животными. В число шагов также включили проведение молекулярных исследований, аудита лабораторий и исследовательских институтов, которые действовали в районе выявления коронавируса в декабре 2019 года.

Гебрейесус допустил, что утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории возможна. Свое мнение он выразил на саммите лидеров G7. Он указал на недостаточность информации со стороны КНР в вопросе происхождения вируса и подчеркнул, что «каждая гипотеза должна быть рассмотрена».

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