Режим ЧС по COVID-19 продлили в Италии в четвертый раз

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Совет министров Италии продлил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране из-за пандемии коронавируса до 31 декабря. Об этом рассказал в четверг, 22 июля, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

В стране ввели новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Так, жители страны должны будут предъявлять COVID-сертификат для посещения ресторанов, баров, музеев, кинотеатров, спортзалов и культурных мероприятий.

— Первое — мы продлеваем режима ЧС до 31 декабря этого года, — подчеркнул Сперанца.

Режим ЧС позволяет правительству Италии вводить меры против коронавируса без обязательного утверждения в парламенте, пишет РИА Новости.

Первое постановление о введении на полгода режима ЧС Совет министров Италии принял 31 января 2021 года, а 31 июля он был продлен до 15 октября. На фоне пандемии COVID-19 правительство Италии продлевало режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 января 2021 года, а также еще раз. Так, режим ЧС по решению правительства продлили уже в четвертый раз.

При этом в Японии допустили отмену Олимпийских игр из-за коронавируса. В зависимости от ситуации с COVID-19 вновь будут продолжены пятисторонние переговоры.

Олимпиада-2020 продлится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры, перенесенные с прошлого года, сохранили свое название. Однако это не единственная особенность приближающейся Олимпиады. Например, во время мероприятия в Японии будет действовать режим ЧС, а команда России выступит без своего гимна и флага.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля в 14:00 по московскому времени, церемония закрытия — 8 августа в 14:00. В этом году они пройдут без зрителей.