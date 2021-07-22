Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Две туристки из Москвы серьезно пострадали при камнепаде в Кабардино-Балкарии

Юлия Курганова

Происшествия
Две туристки из Москвы серьезно пострадали при камнепаде в Кабардино-Балкарии
Фото: Reuters

Стали известны подробности инцидента с туристами из столицы, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Это была зарегистрированная группа, которая выдвинулась по маршруту 12 июля, 25-го числа они должны были выйти, но 22 июля попали под камнепад.

Один из туристов получил легкие травмы, его посекло осколками камней. А вот две женщины не могут передвигаться. Одна из них получила тяжелое повреждение грудной клетки, у другой травмирован позвоночник, передает РЕН ТВ.

В четверг, 22 июля, сообщалось, что восемь туристов попали под камнепад в Кабардино-Балкарии. Пострадали три человека. Детей в туристической группе не было. Спасателям удалось обнаружить попавших под камнепад туристов. На данный момент специалисты проводят их эвакуацию.

Читайте также:
пострадавшиеКабардино-Балкариятуристы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте