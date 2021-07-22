Две туристки из Москвы серьезно пострадали при камнепаде в Кабардино-Балкарии

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Стали известны подробности инцидента с туристами из столицы, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Это была зарегистрированная группа, которая выдвинулась по маршруту 12 июля, 25-го числа они должны были выйти, но 22 июля попали под камнепад.

Один из туристов получил легкие травмы, его посекло осколками камней. А вот две женщины не могут передвигаться. Одна из них получила тяжелое повреждение грудной клетки, у другой травмирован позвоночник, передает РЕН ТВ.

В четверг, 22 июля, сообщалось, что восемь туристов попали под камнепад в Кабардино-Балкарии. Пострадали три человека. Детей в туристической группе не было. Спасателям удалось обнаружить попавших под камнепад туристов. На данный момент специалисты проводят их эвакуацию.