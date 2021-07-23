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Двух человек ранили при стрельбе в центре Вашингтона

Юлия Курганова

В мире
Двух человек ранили при стрельбе в центре Вашингтона
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Два человека пострадали в результате стрельбы в центре столицы Соединенных Штатов. Об этом сообщили в четверг, 22 июля, в вашингтонской полиции.

Звонок в полицию поступил около 20:20 по местному времени (3:20 по московскому времени пятницы, 23 июля) в связи со стрельбой в районе пересечения 14-й улицы и Риггс-стрит.

Уточняется, что ранены были два взрослых мужчины, оба находятся в сознании.

По данным канала BNO News, около 20-30 выстрелов раздалось на оживленной улице рядом с рестораном. Стрельба велась из черного автомобиля, который был замечен на месте происшествия.

Недавно в результате стрельбы, которая произошла в Вашингтоне, округ Колумбия, погиб ребенок. Еще пятеро взрослых получили ранения.

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