Россияне в два раза чаще стали искать работу с помощью социальных сетей

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Каждый четвертый соискатель в России пользуется социальными сетями для поиска работы, это почти в два раза выше прошлогоднего показателя. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Mail.ru Group в пятницу, 23 июля.

— Согласно данным сервиса VK Работа, каждый четвертый соискатель (27 процентов) использует соцсети для поиска работы. Эти данные выше прошлогодних. В 2020-м этот показатель не превышал 15 процентов, — рассказали в компании.

Наиболее востребованными среди пользователей соцсети «ВКонтакте» вакансиями являются менеджер, администратор, курьер, кассир и оператор колл-центра. Среди аудитории «Одноклассников» спросом пользуется работа водителем, менеджером, администратором, продавцом и кассиром.

63 процента соискателей являются в равной степени женщинами и мужчинами в возрасте до 35 лет со средним специальным или высшим образованием. Чаще всего они проживают в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и в Свердловской области.

В среднем, как уточнили в компании, соискатели проводят за поиском работы примерно 35 минут каждый день. Делают они это, как правило, с устройств на Android — таких пользователей в три раза больше, чем владельцев iOS.

Согласно данным сервиса, 39 процентов соискателей хотя бы раз находили работу с помощью соцсетей. Среди плюсов такого метода люди отмечают удобство, скорость общения, а также то, что в соцсетях видно, прочитано сообщение или нет.

С помощью «VK Работа» работодатели чаще всего размещают «ВКонтакте» и «Одноклассниках» вакансии продавцов-консультантов, кассиров, разнорабочих и поваров. За последние четыре месяца, отметили в Mail.ru, более 27 000 компаний также разместили предложения о работе в сообществах «ВКонтакте».

— Мы наблюдаем растущий тренд на использование социальных сетей. В целом, если в прошлом году доля трафика в наш сервис из соцсетей не превышала 21 процента, то сегодня этот показатель достигает уже 31 процента, — рассказала управляющий директор сервиса Алла Аршевская.

Работодатели, как следует из данных опроса компании, предпочитают искать сотрудников через рекрутинговые сайты в 62 процентах случаев, а с помощью соцсетей — в 58 процентах. По мнению рекрутеров, поиск работы через соцсети больше всего подходит людям без опыта — 46 процентов, всем — 43 процента, а также линейному персоналу — 19 процентов.