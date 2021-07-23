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Жилой дом 1972 года постройки отремонтируют в Красносельском районе

Илья Ашуров

Город
Жилой дом 1972 года постройки отремонтируют в Красносельском районе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Малая Красносельская улица, 12 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта приведут в порядок 14-этажный жилой дом в Красносельском районе столицы. Построенное в 1972 году здание находится на Малой Красносельской улице, дом 12.

— Запланировано обновление фасада и кровли дома, ремонт мест общего пользования, подвальных помещений, мусорокамер и технического этажа, — отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В ходе работ обновят окраску цоколя, стен и лоджий, заменят наружные блоки кондиционирования и указатели. Также будет приведен в порядок подвал здания. Кроме того, в доме установят новые двери и почтовые ящики, отремонтируют пол, потолки и стены, а также обновят кровлю, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Помимо жилых домов, по программе капремонта в столице также приводят в порядок и административные здания. Так, в конце прошлого месяца начался ремонт в центре «Мои документы» в Западном Бирюлеве. Речь идет о двухэтажном здании 1972 года постройки, которое расположено в Востряковском проезде, дом № 22б.

Ремонт планируют завершить в этом году. В настоящее время жители могут получить госуслуги в соседнем офисе, который находится в Россошанском проезде, дом № 4б.

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