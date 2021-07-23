Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Итоговые данные об исследовании «Спутника V» появятся в октябре

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Итоговые данные об исследовании «Спутника V» появятся в октябре
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Финальный отчет о клинических исследованиях российского препарата для вакцинации Спутник V подготовлен к октябрю 2021 года. Об этом в пятницу, 23 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, наблюдения за вакциной завершаются 22 июля.

— К октябрю месяцу по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже отчёты, промежуточные были как раз все опубликованы, — цитирует министра РИА Новости.

В понедельник, 5 июля, Москва начала клиническое исследование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. «Вечерняя Москва» собрала всю важную информацию о том, как будут проходить прививки и почему несовершеннолетним важно прививаться.

Вакцинация несовершеннолетних проводится тем же «Спутником», который используется для иммунизации взрослых. Единственное отличие — меньшая дозировка препарата. Исследование будет длиться в течение 12 месяцев с момента старта.

В конце июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Эксперты отмечали, что дети и подростки зачастую переносят коронавирус в легкой форме. Если они не входят в группу с более высоким риском развития тяжелого COVID-19, их следует прививать в менее срочном порядке, чем пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медицинских сотрудников.

Читайте также:
«Спутник V»Михаил Мурашкоисследование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте