Итоговые данные об исследовании «Спутника V» появятся в октябре

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Финальный отчет о клинических исследованиях российского препарата для вакцинации Спутник V подготовлен к октябрю 2021 года. Об этом в пятницу, 23 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, наблюдения за вакциной завершаются 22 июля.

— К октябрю месяцу по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже отчёты, промежуточные были как раз все опубликованы, — цитирует министра РИА Новости.

В понедельник, 5 июля, Москва начала клиническое исследование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. «Вечерняя Москва» собрала всю важную информацию о том, как будут проходить прививки и почему несовершеннолетним важно прививаться.

Вакцинация несовершеннолетних проводится тем же «Спутником», который используется для иммунизации взрослых. Единственное отличие — меньшая дозировка препарата. Исследование будет длиться в течение 12 месяцев с момента старта.

В конце июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Эксперты отмечали, что дети и подростки зачастую переносят коронавирус в легкой форме. Если они не входят в группу с более высоким риском развития тяжелого COVID-19, их следует прививать в менее срочном порядке, чем пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медицинских сотрудников.