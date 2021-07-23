Эксперт предостерег москвичей от кормления вышедших из леса лосей

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Лоси чаще стали выходить к водоемам в столице из-за жары. Однако горожанам не стоит подходить к ним и пытаться кормить. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По его словам, обычно лоси начинают выходить из лесных массивов осенью. Сейчас они покидают лес из-за жары, чтобы напиться воды. При этом животные, как правило, появляются в городской среде в ночное время.

— Главное при встрече с лосем — не подходить, не провоцировать, не кормить, не пугать. Можно только наблюдать издалека, — передает слова эксперта РИА Новости.

В этом месяце вышедшие из леса лоси несколько раз становились героями видеороликов очевидцев. Так, в московском парке «Сокольники» в пруду несколько дней подряд купался лось. В очередной раз он пришел в парк 13 июля. За ситуацией наблюдали горожане.

А 19 июля уже другой лось пришел позавтракать листьями на Зеленый проспект в Перове. Забавное видео с сохатым сняли местные жители.