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Цены на недвижимость в Зеленограде после запуска МЦД-3 могут вырасти на 15 процентов

Михаил Алимов

Город
Цены на недвижимость в Зеленограде после запуска МЦД-3 могут вырасти на 15 процентов
Фото: Pixabay

После запуска МЦД-3 цены на недвижимость в Зеленограде могут вырасти до 15 процентов. Возле МЦД-1 и МЦД-2 цены на жилье уже выросли на 15–20 процентов, гласят данные «Яндекс. Недвижимости».

Департамент транспорта Москвы отмечает, что территории возле станций становятся привлекательными для жизни и бизнеса.

— Уже сейчас на станции Крюково (Зеленоград) строят современный транспортный хаб. А в 2027 году здесь могут начать останавливаться поезда первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

За счет альтернативных маршрутов, поездки горожан Зеленограда станут быстрее и проще. Это сделает город удобнее и лучше для жизни, рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

— Мы планируем запуск МЦД-3 в конце 2022 — начале 2023 года, — сообщил он.

В начале июля заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что транспортный каркас столицы достроят к концу 2024 года. По его словам, строительство метро является приоритетным направлением в развитии инфраструктуры Москвы. Так, в ближайшие пару лет в столице построят 58 километров линий, возведут 24 станции и 3 электродепо.

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