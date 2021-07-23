Лавров заявил о попытках западных спецслужб повлиять на ситуацию в РФ

Фото: МИД РФ

Запад попытается повлиять на ситуацию в России на выборах в Госдуму, и некоторые иностранные спецслужбы могут изъявить желание поддержать тех, кто занимается экстремистской деятельностью. Такое предположение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— По-разному будут пытаться и уже пытаются, конечно, влиять на ситуацию, дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Есть специальные методы работы, — цитирует Лаврова РИА Новости.

До этого министр заявил о попытках стран Запада создать пояс нестабильности вокруг РФ. Глава МИД считает, что Россию и территорию, прилегающую к ней, пытаются освоить с помощью военных действий и решений в области экономики.

По мнению Лаврова, страны Запада планируют окружить Россию «санитарным кордоном» и извлечь выгоду из своего влияния на соседние с РФ страны.

Также Лавров заявлял, что Россия не находится в международной изоляции. По его словам, стратегически выверенный внешнеполитический курс, который утвердил президент, — конкурентное преимущество страны. Оно позволяет повышать авторитет РФ в мире, а также демонстрирует, что Россия «держит свое слово», являясь надежным, предсказуемым и справедливым партнером.