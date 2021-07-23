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Матыцин назвал главные задачи для российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Полина Долганова

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Олимпиада в Токио
Спорт
Матыцин назвал главные задачи для российских спортсменов на Олимпиаде в Токио
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Задача-максимум для российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио заключается в попадании в топ-3. Об этом в пятницу, 23 июля, заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Он добавил, что попадание в пятерку лучших сборных станет для России задачей-минимум.

— Попадание в тройку лучших — это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно, — цитирует министра РИА Новости.

Матыцин уточнил, что он не теряет надежды на то, что российские спортсмены достигнут высоких целей, так как у них есть большой потенциал.

Министр подчеркнул, что команда имеет боевой настрой перед началом Игр. После недавнего общения с членами сборной у министра сложилось мнение, что все они готовы к завоеванию медалей.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и будет проходить с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде будут выступать 335 спортсменов. В качестве талисманов у нашей команды будут Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Из-за допингового скандала российские спортсмены на Олимпиаде в Токио — 2020 выступят не под флагом нашей страны. Вместо этого будет флаг Олимпийского комитета РФ. Российский гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского. Как эти изменения могут повлиять на выступления наших спортсменов, почему классическая композиция вместо гимна может «подавить» противников и в каком формате проводятся работы с психологами на Олимпиаде — в материале «ВМ».

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