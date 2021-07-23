День города Пскова завершится двумя салютами

Фото: Минобороны РФ

День города Пскова наступил в пятницу, 23 июля. В эту дату городу исполнилось 1118 лет. Празднование завершится сразу двумя салютами.

Первый из них стартует в 22:30 в Ботаническом саду, около «Зеленого театра». В свою очередь, второй – в 22:37 на набережной реки Великой.

При этом решение о проведении салюта долго не принималось городской администрацией. Городские власти опасались в связи с обеспечением должных противокоронавирусных ограничительных мер во время проведения фейерверка. Власти Пскова обращаются к гостям и жителям города с просьбой соблюдать меры предосторожности, а именно: носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию в полтора – два метра, а также не создавать большого скопления людей, передают «Невские новости».

Кроме того, в честь Дня города и 800-летия Александра Невского с 21 по 27 июля проходит мультимедийное лазерное шоу для взрослых и детей. Праздничное мероприятие проводят в Псковском кремле на территории Довмонова города. Вход на мероприятие осуществляется бесплатно по пригласительным билетам.