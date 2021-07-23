Лавров объяснил, почему РФ не может удовлетворить запросы всех стран по «Спутнику V»

Фото: МИД РФ

В России пока не хватает производственных мощностей, чтобы удовлетворить запросы всех желающих иностранных государств на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 23 июля, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, на данный момент почти 70 стран признали российскую вакцину на национальном уровне. Лавров подчеркнул, что Россия должна обеспечить выполнение всех контрактных обязательств с учетом спроса на вакцину на территории самой РФ.

— У нас, к сожалению, не хватает пока еще производственных мощностей, чтобы удовлетворить всех тех, кто хочет «Спутник V» получить для того, чтобы прививать свое население, — отметил Лавров.

По этой причине Россия старается договариваться со странами во время заключения контрактов и переносить производство российской вакцины на территорию других государств, объяснил политик. В пример Лавров привел Индию, а также Белоруссию и Китай, с которыми идут переговоры.

До этого советница президента Аргентины попросила не считать ее письмо о «Спутнике V» угрозой. По ее словам, придавать особое значение письму, опубликованному ранее в газете La Nación, не стоит.

В четверг, 22 июля, в газете La Nación появилось письмо руководству фонда, в котором советница президента Аргентины попросила в срочном порядке выслать в страну партии второго компонента вакцины «Спутник V», потому как из-за задержек в поставках между странами существует риск прекращения сотрудничества.