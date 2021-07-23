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Сборная России вышла на церемонию открытия Олимпийских игр под флагом ОКР

Анастасия Волоснова

Спорт
Сборная России вышла на церемонию открытия Олимпийских игр под флагом ОКР
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские спортсмены вышли на церемонию открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Спортивные команды выходят в алфавитном порядке по названию стран на японском языке.

Церемония открытия летних Олимпийских игр стартовала в японском Токио в пятницу, 23 июля.

Российская команда вышла на площадку мероприятия под номером 77 — после представителей Сан-Марино. Знамя команды несли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Из-за допингового скандала российские спортсмены на Олимпиаде в Токио — 2020 выступают не под флагом своей страны. Российский гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

О том, как эти изменения могут повлиять на выступления наших спортсменов, почему классическая композиция вместо гимна может «подавить» противников и в каком формате проводятся работы с психологами на Олимпиаде, — в материале «ВМ».

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и будет проходить с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде будут выступать 335 спортсменов. В качестве талисманов у нашей команды будут Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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