Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Профессор РАН Мажуга: Вузы РФ готовы подключиться к решению важных индустриальных задач

Павел Гриднев

Общество
Профессор РАН Мажуга: Вузы РФ готовы подключиться к решению важных индустриальных задач
Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга считает, что современный уровень высшего образования позволяет отечественным университетам решать важные научно-технические задачи.

— Новости об уникальных разработках, которые предлагают российские вузы, публикуются буквально ежедневно. Эти проекты отвечают основным запросам современности и доказывают, что российская высшая школа укрепляет свои позиции в экономике страны, конкурирует с ведущими мировыми университетами, — сказал Мажуга.

Он привел в пример несколько перспективных разработок, представленных российскими вузами. К примеру, в МФТИ разработали спектрорадиометр, который позволяет с высокой точностью измерять концентрации атмосферных примесей, в том числе парниковых газов.

Ученые из Томского политехнического университета предложили новый оптический переключатель, который может ускорить передачу данных и работу современных компьютеров. Новосибирский государственный университет предлагает перспективные решения в развитии искусственного интеллекта, смарт-, агро- и биотехнологий, новых материалов и разработок для военно-промышленного комплекса.

— Современное высшее образование подразумевает не только получение фундаментальных знаний, но и возможность проходить стажировку по специальности в различных компаниях. Для постоянно роста экономики необходимо наращивать взаимодействие высшей школы и промышленности, ученых и предприятий, — считает профессор.

Многие разработки российских академических университетов созданы на высоком уровне, что еще раз доказывает: отечественные вузы могут участвовать в перспективных международных проектах, считает Мажуга. По его мнению, многие такие технологии можно сразу внедрять в производство, а представленные вузами опытно-промышленные образцы помогают сократить путь от научной разработки проекта до готовой продукции.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте