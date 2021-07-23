Профессор РАН Мажуга: Вузы РФ готовы подключиться к решению важных индустриальных задач

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Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга считает, что современный уровень высшего образования позволяет отечественным университетам решать важные научно-технические задачи.

— Новости об уникальных разработках, которые предлагают российские вузы, публикуются буквально ежедневно. Эти проекты отвечают основным запросам современности и доказывают, что российская высшая школа укрепляет свои позиции в экономике страны, конкурирует с ведущими мировыми университетами, — сказал Мажуга.

Он привел в пример несколько перспективных разработок, представленных российскими вузами. К примеру, в МФТИ разработали спектрорадиометр, который позволяет с высокой точностью измерять концентрации атмосферных примесей, в том числе парниковых газов.

Ученые из Томского политехнического университета предложили новый оптический переключатель, который может ускорить передачу данных и работу современных компьютеров. Новосибирский государственный университет предлагает перспективные решения в развитии искусственного интеллекта, смарт-, агро- и биотехнологий, новых материалов и разработок для военно-промышленного комплекса.

— Современное высшее образование подразумевает не только получение фундаментальных знаний, но и возможность проходить стажировку по специальности в различных компаниях. Для постоянно роста экономики необходимо наращивать взаимодействие высшей школы и промышленности, ученых и предприятий, — считает профессор.

Многие разработки российских академических университетов созданы на высоком уровне, что еще раз доказывает: отечественные вузы могут участвовать в перспективных международных проектах, считает Мажуга. По его мнению, многие такие технологии можно сразу внедрять в производство, а представленные вузами опытно-промышленные образцы помогают сократить путь от научной разработки проекта до готовой продукции.