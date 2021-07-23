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Полиция задержала купившего поддельный сертификат о вакцинации москвича

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала купившего поддельный сертификат о вакцинации москвича
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Столичная полиция задержала 31-летнего мужчину, который подозревается в злонамеренном приобретении фальшивого сертификата о вакцинации против COVID-19. Об этом в пятницу, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, москвич заплатил за поддельный документ три тысячи рублей. Затем он предъявил сертификат на работе. Однако один из сотрудников заподозрил неладное и заявил в полицию.

— В результате проверочных мероприятий участковыми уполномоченными полиции подозреваемый задержан, а сертификат изъят и направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, печати и штампы, нанесенные на документ, не соответствуют действительным печатям и штампам указанной медицинской организации, — рассказала Гузь.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Одна из возможных санкций данной статьи — арест на срок до шести месяцев.

В Москве регулярно задерживают торговцев поддельными медицинскими документами. Так, за первые шесть месяцев 2021 года московская полиция изъяла более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

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