ЕСПЧ отклонил требования РФ о применении обеспечительных мер к Украине

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил запрос России о применении обеспечительных мер к Украине. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщила пресс-служба суда.

ЕСПЧ отказался обеспечивать доступ к русскому языку в школах и в СМИ на территории Украины. Кроме того, суд отклонил запрос о прекращении блокады Северо-Крымского канала.

В пресс-службе пояснили, что соответствующее решение было принято «из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву», пишет РИА Новости.

Ранее в этот день ЕСПЧ подтвердил получение межгосударственной жалобы России против Украины и зарегистрировал ее в пятницу, 23 июля. В заявлении говорится, что это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией.

О жалобе России против Украины в ЕСПЧ стало известно в четверг, 22 июля. Москва обвинила Киев в нарушении прав человека. Документ затрагивает события, последовавшие «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».

Как отмечается в пояснительном документе Генпрокуратуры РФ, обращение нацелено на привлечение внимания Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, а также на то, чтобы зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний. Кроме того, жалоба должна заставить власти Украины прекратить совершение преступлений, провести надлежащее расследование и привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории соседней страны.

В документе говорится, что Киев должен приостановить водную блокаду Крыма. Кроме того, Москва требует от украинской стороны прекратить ограничивать права национальных меньшинств, в том числе в возможности получать высшее образование на родном языке. Также, согласно ходатайству, Украина должна немедленно отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и перестать ограничивать доступ к российским интернет-платформам и прессе.

После подачи жалобы «Вечерняя Москва» в своем материале разобралась, в чем конкретно Россия обвиняет Украину.