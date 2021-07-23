«Это не месть»: бывшая жена Малькова рассказала, сколько заявлений написала на Макееву

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Экс-супруга Романа Малькова Светлана, рассказала, что в «борьбе за справедливость» написала на бывшего мужа и его нынешнюю пассию, актрису Анастасию Макееву, почти десяток заявлений.

— За последние полгода было написано восемь заявлений, причем пять из них — на Анастасию Макееву. Это не месть, а призыв к ответу за свои поступки. Я за то, чтобы добиваться справедливости по закону! Раз есть закон, отвечать обязан каждый, даже «звезды», такие как А. В. Макеева, — написала Малькова на своей странице в социальной сети Instagram.

Как посетовала художница, она не могла ожидать того, что в ее жизни наступит такой момент, когда ей придется защищаться от «звездных воинов».

Фолловеры Мальковой поддержали ее в борьбе за свои права.

«Закон на вашей стороне, все адекватные люди это видят и знают. А про «звезду» в кавычках вы правильно написали — вообще никого не знал до передачи Малахова»; «Да, видно, звездности ей не хватало — решила хайпануть на чужом несчастье. Но! Не в силе Бог, а в правде! А правда на вашей стороне, Светлана!»; «Ну Макееву реально Света «подняла». Мне 38, и я никогда в жизни о ней не слышала и не видела ее», — прокомментировали подписчики публикацию.

Сама актриса Анастасия Макеева накануне призналась, что скандал, который разразился вокруг ее мужа Романа Малькова и его бывшей жены, выгодно отразился на ее карьере.

Актриса Анастасия Макеева и бизнесмен Роман Мальков поженились в мае этого года. Мужчина оставил жену и четверых детей ради артистки. Весной этого года старшего сына, 16-летнего Андрея, мужчина перевез в Москву, а трое младших детей остались жить с мамой в Словении.

Роман и Светлана Мальковы прожили в браке 17 лет. У них трое общих сыновей и дочь. Старший сын Андрей живет с отцом и мачехой в России и не очень хорошо относится к матери.

Остальные трое детей живут с матерью в Словении. Суд после развода пары назначил алименты на каждого ребенка, однако Мальков отказывается их выплачивать.