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Тетрадзе: Сверхзадача Карпина — вытянуть игроков из ямы

София Долганова

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Спорт
Тетрадзе: Сверхзадача Карпина — вытянуть игроков из ямы
Фото: twitter.com/teamrussia

Валерий Карпин является единственным тренером, который сможет вытянуть сборную России на новый уровень. Об этом в пятницу, 23 июля, «Вечерней Москве» рассказал близкий друг Карпина, тренер Омари Тетрадзе.

По его мнению, на плечи Карпина теперь возложена тяжелая миссия, ведь, помимо совмещения тренерства в Сборной России по футболу и в родной команде «Ростов», ему необходимо будет решить сверхзадачу: вытянуть наших игроков из той ямы, в которой они сейчас находятся. Тетрадзе считает, что Карпин сможет это реализовать.

— Несмотря на то что он еще молод, тренерское чутье у Карпина в крови, — прокомментировал его друг.

Тетрадзе также отметил, что на пост главного тренера Сборной России по футболу претендовали не менее значимые фигуры, но руководство РФС (Российский футбольный союз) увидело в Карпине «спасение для сборной».

— В списке фигурировал бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев и немецкий футболист Штефан Кунц. Оба кандидата тоже весьма профессиональны и солидны, но Карпин во многих вопросах креативнее их, — добавил собеседник «ВМ».

Оценить старания Карпина, резюмировал Тетрадзе, удастся после того, как российская сборная выйдет в очередной раз на поле.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. РФС принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

В пятницу, 23 июля, заслуженный мастер спорта России Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу.

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