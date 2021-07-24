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Эксперт оценил назначение Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу

Иван Юминов

Спорт
Эксперт оценил назначение Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК «Ростов»

Новый тренер сборной России по футболу Валерий Карпин досконально знает отечественный футбол и способен доводить игроков до лучшего состояния. Об этом заявил бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в субботу, 24 июля.

— Я идеально отношусь к этой ситуации. РФС, ростовские руководители и Карпин проявили гибкость, — рассказал эксперт.

Карпин «знает цену игрокам», понимает их сильные стороны, а также является одним из лучших в стране специалистов по мотивации на игру, добавил Червиченко. Игроки регулярно попадают в футбольный клуб «Ростов» (который также возглавляет Карпин — прим. «ВМ») средними, а выходят по наиболее высокой цене, приводит слова эксперта издание Championat.

23 июля сообщалось, что Карпина назначили главный тренером сборной России. Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Ближайшие полгода 52-летний Карпин будет совмещать работу в сборной и «Ростове». Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере».

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. РФС принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

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