Эксперт оценил назначение Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА / Фото: Официальный сайт ФК «Ростов»

Новый тренер сборной России по футболу Валерий Карпин досконально знает отечественный футбол и способен доводить игроков до лучшего состояния. Об этом заявил бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко в субботу, 24 июля.

— Я идеально отношусь к этой ситуации. РФС, ростовские руководители и Карпин проявили гибкость, — рассказал эксперт.

Карпин «знает цену игрокам», понимает их сильные стороны, а также является одним из лучших в стране специалистов по мотивации на игру, добавил Червиченко. Игроки регулярно попадают в футбольный клуб «Ростов» (который также возглавляет Карпин — прим. «ВМ») средними, а выходят по наиболее высокой цене, приводит слова эксперта издание Championat.

23 июля сообщалось, что Карпина назначили главный тренером сборной России. Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Ближайшие полгода 52-летний Карпин будет совмещать работу в сборной и «Ростове». Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере».

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. РФС принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.