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Минтруд разъяснил правила отстранения отказавшихся прививаться сотрудников

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Минтруд разъяснил правила отстранения отказавшихся прививаться сотрудников
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Работника следует отстранить приказом от работы без сохранения зарплаты, если он не предоставил в срок документ о вакцинации против коронавируса. Это следует из разъяснений Минтруда и Роспотребнадзора.

Основанием для этого являются пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», а также абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса.

Непривитых от COVID-19 сотрудников можно перевести на дистанционный формат работы, но такой вариант рекомендуется оставить для тех, у кого есть медицинский отвод, отмечает РИА Новости.

14 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил, что отвод от вакцинации можно получить у врача той специальности, в которой определены те или иные противопоказания. Они, по словам министра, могут быть постоянными и временными.

Последние позволяют получить справку на срок до 30 дней с дальнейшей консультацией врача, который ее выдал. При наличии отвода нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками, отметил Мурашко.

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