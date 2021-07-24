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Построить туристическую велотрассу Москва — Владивосток предложили в России

Елена Фролова

Общество
Построить туристическую велотрассу Москва — Владивосток предложили в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Рассмотреть предложение о создании велотрассы Москва — Владивосток предложил депутат Государственной думы России Виталий Милонов. Копия его обращения направлена на имя министра транспорта Виталия Савельева.

По мнению парламентария, за последние годы Россия сделала большой рывок в развитии дорожной и шоссейной сетей. Как пояснил автор инициативы, на «обочине прогресса» остаются любители велосипедного туризма. По его словам, в нашей стране наблюдается дефицит хороших, благоустроенных велосипедных трасс для путешествий.

Депутат уверен, что велосипедисты выезжают на дороги и трассы, чем создают опасные аварийные ситуации. Так, они подвергают свою жизнь большому риску, отмечает RT.

Как рассказал Виталий Милонов, во время одного из депутатских приемов к нему обратилась группа профессиональных туристов-велосипедистов с данной идеей. По их мнению, создание трассы для велосипедистов станет неким «чудом света» для велосипедного сообщества во всем мире. Таким образом, получится привлечь путешественников из других стран.

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