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Тимофей Баженов поддерживает удалённое голосование как безопасный способ проведения выборов во время пандемии

Павел Гриднев

Общество
Тимофей Баженов поддерживает удалённое голосование как безопасный способ проведения выборов во время пандемии
Фото: Максим Манюров

В последние четверг и пятницу июля в Москве состоится проверка работы системы электронного голосования. Для участия в голосовании совершеннолетние москвичи должны быть зарегистрированы на ресурсе mos.ru. Тимофей Баженов убеждён, что во время эпидемии дистанционный способ голосования поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции, а также подстрахует от фальсификации результатов.

— Москва сегодня один из лидеров цифровизации не только в нашей стране, но и во всем мире. Сама история внедрения дистанционного голосования в России насчитывает уже более 10 лет. Для реализации проекта российские разработчики использовали ведущий мировой опыт. В том числе систему блокчейн, гарантирующую прозрачность и анонимность во время голосования. Помимо цифровой безопасности голосования, дистанционный характер процедуры ― это лучший способ сберечь здоровье россиян в условиях пандемии. Особенно людей старшего поколения, которые заболевают коронавирусом чаще, и тяжелее переносят последствия заражения, — прокомментировал Тимофей Баженов предстоящее москвичам 29 и 30 июля электронное голосование.

Систему удалённого голосования протестируют в седьмой раз. Проверка проводится для выявления корректности функционирования системы, её готовности к работе в усиленном режиме и способности противостояния сторонним хакерским атакам.

Во время этих электронных выборов москвичи должны будут ответить на два важных вопроса, которые напрямую касаются жизнедеятельности мегаполиса. Первый – об обязательной вакцинации от коронавируса. Второй – о том, какой вид транспорта должен иметь приоритет при развитии города: общественный или частный.

— Пандемия повлияла на каждого из нас, на образ жизни, привычки, систему работы. Система дистанционного электронного голосования поможет горожанам, избегающим скоплений людей, находящимся в самоизоляции, отъезде или на отдыхе выполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборах в Государственную Думу. А процедура предстоящего тестирования позволит москвичам ближе познакомиться с системой электронного голосования, — отметил Тимофей Баженов необходимость подстраиваться под новые жизненные реалии в связи с распространением коронавируса.

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