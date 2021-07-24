Финансист рассказала, как можно перестать работать после 40 лет

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Студенту, который хочет жить на пассивный доход к 40 годам, необходимо инвестировать около 10-12 тысяч рублей ежемесячно. Об этом заявила финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.

— Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка (около 13 процентов по S&P500), то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тысяч рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10-12 тысяч рублей. Но начинать можно и с одной тысячи, ведь доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти, — рассказала эксперт.

Успешно вложить деньги поможет выбор перспективных отраслей с высокой потенциальной доходностью, объяснила она. Для долгосрочных инвестиций подойдут экологически чистые технологии, киберспорт и зеленая энергетика, добавила финансист.

Для получения льгот сделки стоит оформлять через биржевые фонды, а вкладывать — через индивидуальный инвестиционный счет, приводит слова Смирновой «Известия».

12 июля сообщалось, что жители Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов могут быстрее других россиян накопить миллион рублей. Эксперты рассчитали количество лет, необходимых для накопления миллиона работником со среднестатистической зарплатой в каждом из субъектов, исходя из внесения десяти процентов дохода каждый месяц на пополняемый банковский вклад.