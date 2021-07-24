«Сделали пересадку костного мозга»: Жуков рассказал подробности о смерти Мускатина

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Известный певец и экс-солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков раскрыл подробности болезни и смерти продюсера Алексея Мускатина.

— Он не дожил до своего юбилея – 60-летия — всего ничего. Он болел, ему сделали пересадку костного мозга, операция прошла успешно, но он вскоре ушел от нас, — пояснил Жуков.

Певец также отметил, что Мускатин был неповторимым профессионалом, который дал жизнь многим музыкальным коллективам и создал целую плеяду артистов, прославившихся на всю страну.

24 июля о смерти Мускатина сообщил в своем Instagram-аккаунте музыкальный продюсер Андрей Разин. В публикации Разин пояснил, что продюсер умер после продолжительной болезни.

Алексей Мускатин был одним из первых русских музыкальных продюсеров и организаторов концертов. За время своей работы он организовал и провел более 10 000 концертных выступлений на территории России и за рубежом. Алексею Мускатину доверяли организацию концертов такие артисты российской эстрады, как Владимир Высоцкий, «Воскресение», «Аквариум», Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Михаил Шуфутинский и многие другие.