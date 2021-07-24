В Турции призвали ужесточить требования к российским туристам из-за COVID-19

Фото: pexels.com/Aydın Kiraz

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал на фоне роста числа случаев COVID-19 в стране ужесточить меры по отношению к российским туристам.

Суточный прирост выявленных случаев COVID-19 в Турции в субботу составил почти 13 тысяч, это максимальный показатель, начиная с 12 мая. Накануне глава минздрава страны Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии.

— С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой — государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся, — сообщил Джейхан в Twitter.

Россия восстановила авиасообщение с Турцией 22 июня. Страна пускает граждан РФ, привитых любой зарегистрированной российской вакциной, и тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест. Рейсы в Турцию доступны жителям 45 городов России.

19 июля турецкие власти допустили закрытие страны для иностранных туристов из-за распространения коронавирусного штамма «дельта».