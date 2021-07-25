Отстыковку модуля «Пирс» от МКС перенесли в третий раз

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Дата отстыковки от Международной космической станции (МКС) модуля «Пирс», на место которого должен встать модуль «Наука», скорректирована уже в третий раз. Об этом свидетельствуют переговоры наземных специалистов с членами экипажа станции.

Как рассказал специалист Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне Акихико Хосиде, расстыковка с «Пирсом» перенесена на утро понедельника, 26 июля.

В подмосковном ЦУП уточнили, что двухимпульсная коррекция орбиты модуля «Наука» прошла штатно, тест «Курса» перенесен на 25 июля. В связи с этим расстыковка модуля «Пирс» с МКС сдвинулась на 26 июля, сообщает РИА Новости.

Запущенный к Международной космической станции многофункциональный лабораторный модуль «Наука» 21 июля был выведен ракетой-носителем «Протон-М» на околоземную орбиту. Стыковка модуль «Наука» с МКС должна произойти 29 июля.

Изначально операция по расстыковке «Пирса» с МКС была запланирована на пятницу, 23 июля. Однако после анализа данных телеметрии модуля «Наука» Роскосмос принял решение перенести расстыковку на сутки. Во второй раз ее сдвинули с 24 на 25 июля, при этом причина корректировки планов не сообщалась.