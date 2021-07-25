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Путин назвал главные качества современного следователя

Татьяна Плотникова

Общество
Путин назвал главные качества современного следователя
Фото: Администрация президента РФ

Следователь должен соответствовать вызовам технологической эпохи и обладать набором современных компетенций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов следствия, который отмечается 25 июля.

Глава государства поблагодарил следователей за трудную, напряженную и ответственную службу, а также подчеркнул ее значимость для всей страны и граждан. Президент отметил, что Следственный комитет России и соответствующие подразделения в МВД и ФСБ играют важную роль в борьбе с преступностью и коррупцией, защищают закон, интересы государства, общества и человека.

Владимир Путин указал, что для работы следователя требуются особые качества: твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу. Российский лидер выразил убежденность в том, что абсолютное большинство российских следователей стремятся соответствовать этим строгим критериям и продолжают лучшие традиции своей профессии.

Президент также подчеркнул, что в современном мире следователю важно постоянно углублять знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи и эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве.

— Уверен, каждый из вас понимает, что значит быть следователем, какую высокую планку задает эта профессия, и будет всегда руководствоваться только законом и совестью, — заявил глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

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