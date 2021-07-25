«Москва, ну привет»: Бузова вернулась в столицу с новой прической

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова вернулась на родину из Африки, где проходили съемки нового экстремального реалити-шоу.

В своем Instagram звезда поприветствовала поклонников и рассказала, что соскучилась по Москве. Несмотря на долгое отсутствие — съемки в Африке продолжались 26 дней — Бузова практически сразу по возвращении в столицу вновь погрузилась в рабочий ритм. На следующее утро после прилета теледиву ждет подъем в семь часов и новые съемки.

Однако подписчиков Бузовой поразил не ее трудоголизм, а новый образ. Ведущая в очередной раз сменила прическу, вернувшись к светлому оттенку волос на длинных выпрямленных прядях.

Интернет-пользователи в целом положительно оценили прическу звезды, многие также отметили подтянутость фигуры Ольги и интересный в целом образ.

В Москве продолжают обсуждать актерскую карьеру Бузовой. Она получила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Премьера данной постановки состоялась 11 июня на сцене МХАТ имени Горького. Гонорар артистки составил почти полмиллиона рублей. Выход певицы на сцену театра вызвал широкий резонанс: многие звезды и общественные деятели отозвались о нем негативно.

19 июля появилась информация о новом заключенном с Бузовой контракте. Сообщалось, что новый контракт предусматривает ее участие в двух постановках нашумевшего спектакля «Чудесный грузин» в сентябре. Гонорар певицы мог составить 234 тысячи рублей.

Однако в театре заявили, что пока контракт с теледивой не подписывали, поскольку подготовка к новому сезону начнется лишь в августе.