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США завоевали на Олимпиаде — 2020 свое первое золото

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
США завоевали на Олимпиаде — 2020 свое первое золото
Фото: Unsplash

Американский пловец Чейз Калиш принес в копилку национальной сборной первую золотую медаль Олимпийских игр — 2020, которые проходят в Токио.

На дистанции 400 метров комплексным плаванием спортсмен продемонстрировал результат четыре минуты 9,42 секунды. Вторым пришел еще один представитель США, Джей Литерленд (4.10,28). Третье место занял австралиец Брендон Смит (4.10,38).

Вольным стилем на той же дистанции самым быстрым оказался пловец из Туниса Ахмед Хафнауи, ему хватило трех минут 43,36 секунды. Вторым стал австралиец Джек Маклафлин (+0,16 секунды), замкнул тройку призеров американец Киран Смит (+0,58).

Первую медаль сборной России на ОИ-2020 завоевала Анастасия Галашина, она принесла национальной сборной серебро в стрельбе из пневматической винтовки. Спортсменка в стрельбе с расстояния десять метров набрала 251,1 балла, уступив занявшей первое место китаянке Цянь Ян всего семь десятых балла.

О том, кто из московских спортсменов приехал в Токио побороться за олимпийские медали, читайте в материале «ВМ».

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