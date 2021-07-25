«На любой вкус»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве в предстоящие несколько дней погодные условия будут меняться так, чтобы удовлетворить любой вкус. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Хотя у всех свои представления о хорошей погоде, все они могут быть удовлетворены, отметил синоптик. В воскресенье, 25 июля, температура воздуха будет около 23-25 градусов. Для любителей более жаркой погоды в понедельник столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов, во вторник — до 28-29 градусов.

Среда, 28 июля, также порадует поклонников жаркого лета: температура будет достигать 30 градусов. При этом дожди в столице в ближайшие четыре дня не ожидаются, рассказал Вильфанд ТАСС.

Однако после этого в Москве прогнозируются обильные осадки. Как уточнил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, в период с 29 по 31 июля в Москве и Московской области может выпасть около 15 процентов месячной нормы осадков, притом что в настоящее время метеорологи отмечают их дефицит. С учетом уже прошедших в регионе дождей ожидается около половины нормы за весь июль.