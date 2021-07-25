Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 июля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 25 июля, погоду в столичном регионе будет определять близость к центру антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Столбики термометров в Москве поднимутся максимум до плюс 22–24 градусов, в Подмосковье возможно от 21 до 26 градусов тепла.

Прогнозируется ветер переменных направлений, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 753 миллиметров ртутного столба.

Содержание кислорода в приземных слоях атмосферы и ультрафиолетовый режим будут соответствовать норме. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный, сообщает портал «Метеоновости».

В Москве в предстоящие несколько дней погодные условия будут меняться так, что удовлетворят любой вкус. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В понедельник, 26 июля, столбики термометров поднимутся до плюс 25–27 градусов. Вторник и среда порадуют поклонников более жаркого лета: температура будет достигать плюс 29–30 градусов. При этом дождей в столице в ближайшие четыре дня не ожидается.

Однако после этого в Москве прогнозируются обильные осадки. Как уточнил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, в период с 29 по 31 июля в Москве и Московской области может выпасть около 15 процентов месячной нормы осадков, притом что в настоящее время метеорологи отмечают их дефицит. С учетом уже прошедших в регионе дождей ожидается около половины нормы осадков за весь июль.