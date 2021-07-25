Андрей Бочкарев рассказал о строительстве новых дорог в промзоне Руднево

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В ближайшее время начнется строительство новых дорог в промзоне Руднево в Косино-Ухтомском. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— По проекту предстоит построить почти 5,5 километра дорог, в том числе шесть проектируемых проездов, подпорные стены, отстойно-разворотную площадку, здание конечной станции общественного транспорта и установить два шумозащитных экрана, — рассказал он.

Андрей Бочкарев отметил, что в районе построят около 200 тысяч «квадратов» жилой недвижимости. На юге промзоны появится транспортно-пересадочный узел.

Застройщик будет определен по итогам открытого конкурса, который объявлен ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства». Первый этап подразумевает строительство дороги возле электродепо «Руднево» и мусоросжигательного завода № 4 ГУП «Экотехпром».

Как добавил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, на территории реализуют масштабный инвестиционный проект по строительству производственных объектов

— Для этого необходимо сформировать улично-дорожную сеть. Сейчас мы проводим торгово-закупочные процедуры, чтобы определить подрядную организацию, — отметил руководитель, уточнив, что работы планируют выполнить в течение одного года.

Промышленная зона Руднево занимает площадь в 132,95 гектара. На территории промзоны и района Косино-Ухтомский построят более миллиона квадратных метров недвижимости, что принесет городу новые рабочие места, пишет официальный сайт мэра Москвы.