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Дореволюционный дом загорелся на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге

Илья Ашуров

Происшествия
Дореволюционный дом загорелся на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Жилой дом 1886 года постройки горит в Санкт-Петербурге. Пожар удалось локализовать на площади 1500 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

По данным ведомства, пожар произошел днем 25 июля в доме № 115 на Лиговском проспекте. Очаг возгорания — кровля здания. Из помещений были эвакуированы 15 человек.

— В 17:10 локализация на площади 1500 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 117 человек и 34 единицы техники, — говорится в сообщении ведомства.

Видео: Telegram /@truekpru

24 июля сообщалось о пожаре в здании завода «Микрон» на улице Академика Валиева в Москве.

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