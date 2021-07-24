Пожар произошел в здании завода «Микрон» на улице Академика Валиева

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зеленоград, улица Академика Валиева, 6с2 Карта всех событий

Возгорание произошло в здании завода «Микрон» в Зеленограде. Об этом «ВМ» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 24 июля.

Из окон первого этажа идет дым. Площадь возгорания и подробности произошедшего уточняются.

Пожар произошел по адресу улица Академика Валиева, 6с2. По предварительным данным, людей в здании нет.

Крупный пожар произошел в ночь на 22 июля в здании на улице Шолохова, в доме 14. Наблюдалось открытое горение на шести балконах, расположенных на 15-м, 16-м и 17-м этажах дома. Также огонь распространился по одной из квартир. Было обнаружено двое пострадавших, которых передали работникам скорой помощи.