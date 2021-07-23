Пожар в 17-этажном доме на улице Шолохова ликвидировали

04_04_2019_МЧС в гимназии 1526_Хлебникова / Фото: Khlebnikova Irina

Россия, Москва, улица Шолохова, 14 Карта всех событий

В районе Ново-Переделкино на западе Москвы потушили пожар. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Возгорание произошло в ночь на 22 июля в здании на улице Шолохова в доме 14 на 16-м этаже. Наблюдалось открытое горение на шести балконах на 15-ом, 16-ом и 17-ом этажах дома. Также огонь распространился в одной квартире. Было обнаружено двое пострадавших, которые были переданы работникам Скорой помощи.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожару присвоен ранг 1-БИС.

На место происшествия были высланы силы Пожарно-спасательного гарнизона столицы, в связи с чем возгорание огня было ликвидировано в кратчайшие сроки.

Ночью в четверг, 22 июля, пожар также потушили в жилом доме на Новом Арбате. Были эвакуированы 12 человек.

Другой пожар ликвидировали на складе в подмосковной Балашихе. Площадь возгорания на складе с автомобильными покрышками составляла 1,8 тысячи квадратных метров.