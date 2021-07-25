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Психолог объяснила, как распознать созависимые отношения

Елена Фролова

Общество
Психолог объяснила, как распознать созависимые отношения
Фото: Pexels

Психолог, сексолог Александра Миллер рассказала, как вовремя распознать созависимые отношения.

Их суть заключается в том, что недолюбленные в детстве люди бросаются с головой в романтические отношения. Так они пытаются закрыть эмоциональную дыру. Как правило, такое стремление приводит к нехорошим последствиям.

По словам эксперта, некоторые люди частенько путают любовь с зависимостью. Они хотят, чтобы партнер полностью принадлежал им. Такие люди начинают жить не своей жизнью.

— При знакомстве люди узнают, чем интересуется объект их любви. А после этого они показывают, что их интересы полностью совпадают. Такой путь ведет к неправильной модели отношений, — пояснила Александра Миллер.

Она посоветовала тем, кто понял, что встал на этот «скользкий путь», сосредоточиться на своих интересах, а не на том, что от них ожидают, отмечает ФАН.

Как рассказала психолог, определить, попал ли человек в ловушку созависимых отношений просто. Нужно насторожиться, если один из партнеров постоянно ждет звонка или возвращения своей второй половинки; прилагает больше усилий, чтобы восстановить отношения после ссоры; чаще признается в своих любовных чувствах; больше другого хочет разобраться в отношениях.

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