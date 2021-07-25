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Экономист объяснил взаимосвязь между индексом инфляции и стоимостью жилья

Елена Фролова

Общество
Экономист объяснил взаимосвязь между индексом инфляции и стоимостью жилья
Фото: Pixabay

Стоимость жилья в России нужно учитывать при оценке параметров инфляции. Именно это помогло бы смягчить изменения денежной политики в отношении цен на недвижимость. Так считает доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Родионов.

По его словам, Центробанк РФ может рассмотреть вопрос о включении стоимости недвижимости и аренды в медиалогию Росстата.

— Важно брать в расчет оценку параметров инфляции цен на жилье. Это позволит сделать более точный процент, чтобы определить инфляцию в целом, потому что объемы сделок по продаже жилья находятся на высоком уровне, — пояснил Александр Родионов.

По его мнению, процент инфляции в нашей стране необходимо сопоставить с ростом общего уровня цен на стройматериалы, транспортные расходы, продукты питания и многое другое, отмечает ФАН. За последние три года цены на недвижимость в Санкт-Петербурге поднялись на 60 процентов. Вместе с тем инфляция за указанный период, по информации Росстата, стала гораздо меньше. Поэтому, по словам экономиста, нужно обращать внимание на оба эти параметра.

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