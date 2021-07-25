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Отставной адмирал описал сценарий «кошмарной» мировой войны в 2034 году

Юлия Курганова

В мире
Отставной адмирал описал сценарий «кошмарной» мировой войны в 2034 году
Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Отставной адмирал США Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге «2034: Роман о грядущей мировой войне» рассказали, какой будет война планетарного масштаба в будущем. Отрывок из произведения опубликован в издании National Interest.

По мнению авторов, столкновение Соединенных Штатов и КНР в Южно-Китайском море в 2034 году приведет к «глобальному пожару». Мир очень быстро развивается, поэтому на поле боя будут преобладать дроны и автономная беспилотная военная техника.

Реальные военные действия будут сопровождаться масштабными хакерскими атаками на системы противника, уверены Ставридис и Акерман.

Также американский адмирал убежден, что США придется обучать небольшие группы элитного спецназа, которые интегрируют с комплексами на основе прорывных биотехнологий.

Авторы указали, что в настоящее время страны продолжают «создавать и приобретать вооружения, предназначенные для конфликтов прошлого», но необходимо сосредоточиться на беспилотном или автономном оружии.

Военный специалист из Соединенных Штатов Себастьян Роблин назвал Калининградскую область угрозой для НАТО в случае начала конфликта с Россией. По его утверждению, причиной войны между РФ и Североатлантическим альянсом могут стать прибалтийские государства.

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